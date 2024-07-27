Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 27.07.2024: Episode 6
41 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12
Auf dem Flughafen in Stockholm kontrollieren Sicherheitskräfte einen Passagier, der sehr nervös wirkt. Der Mann war zehn Monate weg. In seinem Gepäck finden die Grenzschützer aber nur Kleidung für maximal vier Tage. Und seinen Ausweis hat er angeblich einen Tag vor der Abreise verloren. Nutzt der Verdächtige eine falsche Identität? In Ystad werden derweil anabole Steroide sichergestellt. Und der Zoll am Hafen von Trelleborg hat einen Hinweis auf mutmaßlichen Drogenschmuggel erhalten. Dort verfolgen Fahnder in dieser Folge einen Lkw aus Litauen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.