Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 24.06.2023: Episode 4
22 Min.Folge vom 24.06.2023Ab 12
In der spanischen Hauptstadt landen an diesem Tag Tausende Passagiere, die sich im Estadio Santiago Bernabéu das Champions-League-Halbfinale anschauen wollen. Doch zwei angebliche Real-Madrid-Fans werden das Spiel auf jeden Fall verpassen. Denn im Gepäck des Paares entdeckt die Guardia Civil acht Kilo Kokain. In Barcelona kommen bei einer Zollkontrolle Kampffische zum Vorschein. Und in Málaga startet ein Team der Steuer- und Grenzschutzbehörde in einem Industriegebiet eine Durchsuchung. Die Beamten halten Ausschau nach gefälschten Markenartikeln.
