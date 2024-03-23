Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 23.03.2024: Episode 6
22 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 12
Sildenafil-citrat ist verschreibungspflichtig. Präparate, die diesen Wirkstoff enthalten, darf man nicht ohne Rezept in die EU einführen. Deshalb werden die Viagra-Tabletten eines Passagiers aus Venezuela am Flughafen in Barcelona beschlagnahmt. Schlagringe sind bei Grenzkontrollen auch nicht gerne gesehen. In Spanien gibt es ein Gesetz, das das Mitführen solcher Waffen verbietet. Die Guardia Civil bringt den Verstoß in Madrid zur Anzeige. Und in Algeciras schlägt ein Vierbeiner der Hundestaffel Alarm. Daraufhin nehmen Sicherheitskräfte einen Lkw unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.