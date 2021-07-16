Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 16.07.2021
Die Lebensmittel sollten den Geruch des Kokains überdecken. Aber der Plan des Schmugglers geht nicht auf. Die Zöllner am Flughafen Madrid-Barajas nehmen das Gepäck des Passagiers aus Paraguay genau unter die Lupe. Sie entdecken in den Koffern Betäubungsmittel im Wert von 270 000 Euro. Der Mann wird innerhalb von 72 Stunden einem Richter gegenübergestellt. Ihm droht eine Gefängnisstrafe zwischen sechs und neun Jahren. Im Hafen von Algeciras werden ebenfalls illegale Substanzen sichergestellt. Das Haschisch steckte in den Batterien eines Transporters.

