Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 21.07.2021: Folge 13
22 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12
Eine Passagierin, die mit dem Flieger aus Malabo gelandet ist, hat am Flughafen in Madrid angeblich ein Päckchen weggeworfen. Daraufhin tritt am Airport der spanischen Hauptstadt die Guardia Civil in Aktion. Bei der anschließenden Gepäckkontrolle kommen nicht deklarierte Zigaretten zum Vorschein. Dafür droht der Frau eine Ordnungsstrafe von mindestens 2000 Euro. Aber das ist erst der Anfang. Denn die Beamten der Zollbehörde entdecken in den Koffern obendrein Schuppentiere und Kokain. In Barcelona stellt ein Grenzschützer derweil Medikamente sicher.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
