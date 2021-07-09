Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 09.07.2021: Folge 5
22 Min.Folge vom 09.07.2021Ab 6
Knollengemüse, Bohnen, Maiskolben und gebackene Nagetiere: Spanische Grenzschützer:innen kontrollieren am Flughafen Madrid-Barajas das Gepäck eines Paares aus Ecuador. Dabei stellen die Zöllner und Zöllnerinnen übel riechende Lebensmittel sicher. Die 15 Meerschweinchen waren offenbar für den Verzehr bestimmt. Und in La Línea de la Concepción überführt die Guardia Civil einen Zigarettenschmuggler. Bei der Kontrolle seines Fahrzeugs kommt ein Versteck nach dem anderen zum Vorschein. Darin entdecken die Beamten Tabakwaren im Wert von 9000 Euro.
