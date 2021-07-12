Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 12.07.2021: Folge 6
22 Min.Folge vom 12.07.2021Ab 12
Ein Pkw-Fahrer gerät im Hafen von Barcelona in Erklärungsnot. Der Verdächtige wollte mit der Fähre nach Tanger übersetzen, er trägt eine große Menge Bargeld bei sich. Bei den 11 250 Euro handelt es sich angeblich um Trinkgeld und auf die Hand gezahlte Gagen, die der Mann als Musiker verdient haben will. Sagt der Keyboarder die Wahrheit oder tischt er den spanischen Grenzschützern eine Lügengeschichte auf? Und in Andalusien schlägt in dieser Folge ein Spürhund der Guardia Civil an. Hat der Vierbeiner in der Fahrerkabine eines Lkws Drogen erschnüffelt?
