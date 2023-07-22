Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 11

DMAXFolge vom 22.07.2023
Episode 11

Episode 11Jetzt kostenlos streamen

Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 22.07.2023: Episode 11

22 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12

Für die Zöllnerinnen und Zöllner in Algeciras bringt jeder Tag neue Herausforderungen mit sich. Bei den Kontrollen haben Rechtmäßigkeit und das Gemeinwohl oberste Priorität. Vögel aus Nicht-EU-Staaten beispielsweise benötigen ein Gesundheitszertifikat. Und sie müssen geimpft sein. Deshalb dürfen die Tauben eines Lkw-Fahrers aus Marokko nicht die Grenze passieren. Am Flughafen in Madrid gelten ebenfalls strenge Regeln. Dort sind nicht nur Äpfel verbotene Früchte. Und in Barcelona treten in dieser Folge die Beamten der Naturschutzbehörde auf den Plan.

