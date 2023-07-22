Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 22.07.2023: Episode 12
22 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12
Ein plötzlicher Herzinfarkt oder Reisende, die in ihrem Körper Drogen schmuggeln: Die Grenzschützer in Madrid haben schon viel erlebt. Aber ein geständiger Straftäter, der sich freiwillig stellt, ist den Beamtinnen und Beamten bis dato noch nicht untergekommen. Nach der Leibesvisitation wandert der Mann in eine Zelle. In La Línea kommen bei einer Kontrolle unter dem Rücksitz eines Pkws Schachteln mit E-Zigaretten zum Vorschein. Und im Hafen von Barcelona hat die Guardia Civil gestohlene Fahrzeuge im Visier, die Schmuggler nach Marokko überführen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.