Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 29.07.2023: Episode 14
22 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 12
In Algeciras schlägt ein Spürhund der Guardia Civil Alarm. Daraufhin nehmen die Grenzschützer einen Lkw aus Tanger unter die Lupe. Die Räder und Achsen im unteren Teil des Fahrzeugs werden sehr genau überprüft. In Barcelona konfisziert der Zoll unterdessen Korallen. Denn die Nesseltiere sind durch ein internationales Abkommen geschützt, das den Handel mit gefährdeten Arten regelt. Und in Madrid entdeckt das Sicherheitspersonal im Gepäck einer Mutter und ihrer Tochter verdächtige Päckchen. Beim Drogentest wird sich zeigen, ob darin Kokain enthalten ist.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
