Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 05.08.2023: Episode 15
22 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 12
In Madrid entdecken Zollbeamte bei einer Frachtkontrolle in zwei Solarlampen doppelte Böden. Im Hafen von Barcelona nehmen Grenzschützer derweil einen Container mit Honigfässern unter die Lupe. Sind in den Lebensmitteln illegale Zusatzstoffe enthalten? Und in Andalusien starten Spezialeinheiten der Guardia Civil an verschiedenen Orten eine groß angelegte Operation gegen ein Netz von mutmaßlichen Drogenhändlern. Den verdächtigen Personen wird vorgeworfen, Haschisch und Marihuana zu vertreiben. Ein Richter hat dort Hausdurchsuchungen angeordnet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.