Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 12.08.2023: Episode 17
22 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 12
Eine Passagierin muss in Madrid Rechenschaft über ihr Gepäck ablegen. Die Dame trägt pflanzliche und tierische Produkte bei sich. Und sie hat sich offenbar nicht mit den geltenden Einfuhrbestimmungen vertraut gemacht. Am Hafen von Barcelona kontrollieren Grenzschützer unterdessen die Seriennummern von zwei Fernsehern, die nicht mit den Angaben auf der Deklaration übereinstimmen. Die Guardia Civil prüft, ob es sich um gestohlene Ware handelt. Und in Algeciras sind möglicherweise Schleuser am Werk. Dort werden zwei Migranten in einem Lkw entdeckt.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
