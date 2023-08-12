Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 12.08.2023: Episode 18
22 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6
Am Airport in Madrid entdecken Zollbeamte im Koffer einer Frau aus Santo Domingo zahlreiche, in Kohlepapier eingeschlagene Blister mit Tabletten. Die Grenzschützer vermuten, dass es sich um Potenzmittel handelt. Und die Medikamente wurden nicht deklariert. In Barcelona fließen unterdessen bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Tränen. Und die Guardia Civil überwacht aus der Luft, auf dem Wasser und an Land die Küste von Cádiz. Eine Streife hat auf einer Route, die oft von Drogenhändlern frequentiert wird, ein verdächtiges Schlauchboot ausgemacht.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
