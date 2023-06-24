Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 3

DMAX Folge vom 24.06.2023
Folge vom 24.06.2023: Episode 3

22 Min. Ab 12

Am Flughafen in Barcelona werden auch Personen kontrolliert, die dort nur einen Zwischenstopp einlegen. Damit haben zwei Passagiere, die nach Paris weiterreisen wollen, offenbar nicht gerechnet. Im Gepäck der jungen Leute findet die Guardia Civil mehr als 3000 Schachteln Zigaretten. In Madrid entpuppt sich unterdessen der Koffer eines Mannes aus Ecuador als Fass ohne Boden. Und in Algeciras durchleuchtet ein Team der Steuer- und Zollbehörde einen Lkw mit einem mobilen Scanner. Im Tank des Fahrzeugs entdecken die Grenzschützer rund 100 Kilo Haschisch.

