Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 5

DMAXFolge vom 01.07.2023
Episode 5

Folge vom 01.07.2023: Episode 5

22 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12

Meerschweinchen gelten in vielen südamerikanischen Ländern als Delikatesse. Aber die wild lebenden Tiere unterliegen vor Ort keiner Gesundheitskontrolle und Fleischprodukte dürfen nicht in die EU eingeführt werden. Deshalb landen die gebratenen Nager in Barcelona nicht auf dem Teller. In Madrid kommen unterdessen bei einer Gepäckkontrolle 46 Kühltaschen zum Vorschein. Darin befinden sich lebende Glasaale. Und im Hafen von Algeciras läuft Spürhund „Iron“ zu Hochform auf. Der auf Drogen abgerichtete Vierbeiner erschnüffelt dort 126 Päckchen mit Haschisch.

