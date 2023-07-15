Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 9

DMAX
Folge vom 15.07.2023
Folge vom 15.07.2023: Episode 9

22 Min.
Ab 12

Kein Fleisch, kein Fisch und kein Käse: Am Flughafen in Madrid stellt die Guardia Civil verdorbene Lebensmittel sicher, um die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten zu verhindern. Am Airport in Barcelona werden drei Passagiere eines Fliegers aus Malta am Zoll aufgehalten. Sie führen mehr als 10 000 Euro Bargeld mit, das nicht deklariert wurde. Und im Hafen von Algeciras entdecken Grenzschützer bei der Kontrolle eines Lkws aus Tanger 500 Kilo Haschisch. Ein Großteil der Drogen steckte in zwei Hohlräumen und der Fahrer gibt sich völlig ahnungslos.

