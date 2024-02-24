Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 24.02.2024: Episode 2
22 Min.Folge vom 24.02.2024Ab 12
Zollfahnder machen in Barcelona einen mobilen Scanner einsatzbereit. Denn die spanischen Grenzschützer haben von ihren Kollegen aus Amerika eine Warnung erhalten. In zwei verdächtigen Paketen werden möglicherweise Waffen geschmuggelt. Die Guardia Civil führt am Fracht-Terminal des Madrider Flughafens ebenfalls Sicherheitskontrollen durch. Dort geraten in der Folge flüssige Substanzen in den Fokus der Beamten. Und am Hafen von Algeciras in Andalusien schlägt ein Lkw-Fahrer aus Tanger Alarm. Der Mann hat in seinem Anhänger Rufe und Klopfgeräusche gehört.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.