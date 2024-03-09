Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 09.03.2024: Episode 4
22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12
Der Grenzübergang von La Línea ist ein Schmuggel-Hotspot. Deshalb sehen die Zollfahnder dort sehr genau hin. In dieser Folge öffnen die Beamten die Türverkleidung eines Pkws. Dahinter verbergen sich illegale Tabakwaren. Am Flughafen in Madrid gerät unterdessen eine Frau ins Visier der Guardia Civil, die mit dem Flieger aus Brasilien gelandet ist. Hat die Dame in ihrem Koffer Kokain versteckt? Und am Hafen von Algeciras stoppen Sicherheitskräfte einen Wagen aus Marokko. Denn im Kofferraum befinden sich Lebensmittel, die nicht in die EU eingeführt werden dürfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.