Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 16.03.2024: Episode 5
22 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 12
Wenn die angemeldeten Gegenstände mit der Ladung übereinstimmen, geht es bei der Kontrolle am Hafen in Barcelona in der Regel sehr schnell. Aber der Fahrer eines Wagens hat mehrere E-Bikes nicht deklariert. Und der Mann kann auch keine Rechnungen vorweisen. In Algeciras pumpen Grenzschützer unterdessen Benzin ab. Denn dort wurde der Tank eines Lkws manipuliert. Haben Schmuggler darin Betäubungsmittel versteckt? Und am Airport in Madrid überprüfen Sicherheitskräfte einen verdächtigen Koffer. Die Seitenwände des Gepäckstücks haben eine ungewöhnliche Dichte.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
