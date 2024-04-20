Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 20.04.2024: Episode 9
22 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 6
Die beiden Passagiere, die mit der Maschine aus Katar in Barcelona gelandet sind, hätten eigentlich wissen müssen, dass sie keine Fleisch- und Milchprodukte in die EU einführen dürfen. Denn das Paar lebt seit 30 Jahren in der katalanischen Metropole. Doch die Aromen der Heimat sind offenbar unwiderstehlich. In Madrid weckt unterdessen ein Fahrrad das Interesse der Grenzschützer. Und am Hafen in Tarifa stimmt die Fahrgestellnummer eines Transporters nicht mit den Dokumenten überein. Deshalb stellen die Beamten der Guardia Civil weitere Nachforschungen an.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.