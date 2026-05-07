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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Episode 18

DMAXFolge vom 07.05.2026
Episode 18

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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz

Folge vom 07.05.2026: Episode 18

46 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

„Safirs“ Nase lässt sich nicht täuschen. Ein Drogenspürhund hat am Flughafen in Istanbul illegale Substanzen erschnüffelt. Die Zollfahnder nehmen das Paket jedoch nicht aus dem Verkehr, sondern leiten es an die vorgesehene Adresse weiter. Wird die Ware ordnungsgemäß zugestellt, drohen dem Empfänger strafrechtliche Konsequenzen. Und am Haydarpaşa-Hafen werden Lastwagen kontrolliert. Dabei nehmen die Zollbeamten in der Türkei nicht nur die Ladeflächen, sondern auch die Fahrerkabinen unter die Lupe. Befindet sich hinter dem Handschuhfach eines Sattelzugs ein Geheimfach?

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