Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 08.05.2026: Episode 19
45 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Am größten Flughafen der Türkei ist eine Maschine aus Zentralasien gelandet. Nach ihrer Ankunft passieren die Fluggäste aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent den Röntgenscanner im Zollbereich. Ein Passagier trägt mehrere Tabaksticks in seiner Laptoptasche bei sich. Der Mann reist zudem häufig ein und aus. Deshalb kontrolliert ein Zollbeamter auch den Rest seines Gepäcks. Und am Istanbuler Hafen Ambarli öffnen Grenzschützer einen Container, in dem Rohrzucker aus Kolumbien nach Bulgarien transportiert werden soll. Ein Drogenspürhund nimmt die Witterung auf.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.