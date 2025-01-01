Border Patrol Australia
5 StaffelnAb 12
Border Patrol Australia
Australien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol Australia" begleitet die australischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Krankheiten durch exotische Tiere verhindern.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International