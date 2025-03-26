Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Flitterwochen beim Grenzschutz

ProSieben MAXX Staffel 14 Folge 16 vom 26.03.2025
Folge 16: Flitterwochen beim Grenzschutz

22 Min. Folge vom 26.03.2025 Ab 12

Die Beamten bekommen es heute mit einem äußerst optimistischen Touristen zu tun: Ein Mann besteht auf seine Einreise, obwohl er weder finanzielle Möglichkeiten noch ein Rückflugticket besitzt. Außerdem erreichen zwei Geschenkboxen in Form von Herzen das Postzentrum. Deren Inhalt ist alles andere als herzlich ...

