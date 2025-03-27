Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Die benebelten Briten

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 18vom 27.03.2025
Die benebelten Briten

Die benebelten BritenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 18: Die benebelten Briten

23 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Australien wird von Crystal Meth regelrecht überschwemmt. Die Schmuggler lassen sich dafür immer neue Importwege einfallen, um die Droge an den Grenzschützern unbemerkt vorbeizuschleusen. Im Postzentrum von Sydney stellt der Flughafenzoll erneut präpartierte Ware sicher, die auf den ersten Blick völlig harmlos scheint. Außerdem weigern sich zwei britische Männer, von Bord einer Maschine zu gehen. Die Drogenrückstände an ihren Handys erklären auch, warum ...

