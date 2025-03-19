Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 5vom 19.03.2025
In Sydney sind die Grenzschützer vor allem am Hafen und am Flughafen tätig - zwei großen Umschlagsplätzen für den Drogenhandel. Die australischen Beamten entdecken am Hafen tatsächlich einen verdächtigen Container, dessen Röntgenbild einen brisanten Inhalt enthüllt ...

