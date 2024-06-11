Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 17vom 11.06.2024
Folge 17: Das Fledermaus-Gerippe

24 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12

Eine Reisende wird aufgrund ihres auffälligen Verhaltens überprüft. Bei der Befragung gibt sie nach langem Zögern an, eine Droge namens "Charlie Sheen" konsumiert zu haben. Die Beamten des Postzentrums machen in einer Sendung einen grausigen Fund.

ProSieben MAXX
