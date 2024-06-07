Border Patrol Australia
Folge 9: Volle Unterhose
22 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Ein gelber Ferrari soll aus Hong Kong importiert werden. Die Grenzbeamten finden Spuren von Kokain auf dem Wagen. Außerdem fällt den Beamten ein Chinese auf, der unter dem Namen Mark Lau einreisen möchte. Eine schnelle Überprüfung des Mannes ergibt, dass er unter falschem Namen reist.
