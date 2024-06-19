Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 22vom 19.06.2024
Folge 22: Hokuspokus

22 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12

Der Grenzschutz wird auf einen verdächtigen Truck aufmerksam und untersucht diesen auf Schmuggelware. Währenddessen nehmen zwei Sicherheitsbeamte am Flughafen das Gepäck einer Chinesin auseinander. Die Reisende hat auf ihrer Einreisekarte nichts deklariert und führt dennoch organisches Material mit sich.

ProSieben MAXX
