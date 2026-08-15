Border Patrol Australia
Folge 12: Die Gesetze der Natur
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein ohnehin schon unruhiger Passagier wird zornig, als er auf Drogen untersucht wird. Ein amerikanischer Indianer gibt an, sich nicht an die australischen Gesetze zu halten, und in einigen Motorradteilen wird Heroin gefunden.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International