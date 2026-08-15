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Border Patrol Australia

Spürnasen im Einsatz

Staffel 8Folge 14vom 15.08.2026
Spürnasen im Einsatz

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Folge 14: Spürnasen im Einsatz

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein französischer Backpacker hat einen verdächtigen Geruch an sich. Außerdem landet ein Passagier mit einem sehr kindlichen Gesicht - doch er ist ein gesuchter Verbrecher. Und ein chinesischer Reisender landet mit drei Taschen voll mit verbotenen Lebensmitteln.

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