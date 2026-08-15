Border Patrol Australia
Folge 16: Der Luxuswein
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein chilenischer Tourist lügt den Behörden unverfroren ins Gesicht. In der Tasche einer Chinesin werden bizarre Baby-Medikamente gefunden. Und ein nervöser Passagier beginnt plötzlich, sich auszuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International