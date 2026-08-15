Border Patrol Australia
Folge 3: Der falsche Schlüssel
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann aus Ghana reist ein. Als er befragt wird, gibt er an, mit seiner australischen Frau einreisen zu wollen. Doch seine vermeintliche Frau ist mit einem ganz anderen Mann aus Ghana verheiratet.
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Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International