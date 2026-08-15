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Border Patrol Australia

Dubiose Spielzeugcomputer

Staffel 8Folge 5vom 15.08.2026
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Border Patrol Australia

Folge 5: Dubiose Spielzeugcomputer

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Vorfreude einer kanadischen Frau wird durch einen positiven Drogentest schnell getrübt. Ein Mann aus Malaysia hat ein Urlaubvisum, doch die Beamten vermuten, dass er in Australien nicht nur entspannen, sondern auch arbeiten möchte.

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