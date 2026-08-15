Border Patrol Australia
Folge 8: Vier auf einen Streich
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Beamten werden auf einen äußerst nervösen Passagier aufmerksam. Außerdem finden die Kontrolleure im Gepäck eines Paares von den Salomoninseln verbotene Samen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International