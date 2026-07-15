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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Fleischiges Gepäck

seven-networkStaffel 2Folge 21vom 15.07.2026
Fleischiges Gepäck

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 21: Fleischiges Gepäck

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Vancouver schlägt ein Spürhund beim Gepäck eines Ehepaares an, das aus Rumänien einreist. Sie haben Fleisch dabei - viel Fleisch. Ein Lkw erregt am Grenzübergang Peace Bridge die Aufmerksamkeit der Beamten. Er soll Plastikabfälle transportieren, doch ein Scan des Fahrzeuges wirft Fragen auf ...

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
seven-network
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

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