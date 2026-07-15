Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 21: Die tanzende Russin
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Halifax schlägt der Spürhund bei einem Koffer an. Die Kontrolle zeigt: Die Reisende hat Fleisch im Gepäck. Zwei Amerikaner wollen mit einem riesigen Wohnmobil nach Kanada einreisen und haben eine ungewöhnliche Reiseroute. Im Gespräch drängt sich den Beamten die Frage auf: Kennen sich die beiden überhaupt?
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited