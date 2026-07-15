Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 22: Getrocknete Insekten
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
An keinem anderen Flughafen Kanadas wird so viel Gepäck abgewickelt wie in Toronto. In einer Maschine aus Trinidad vermuten die Beamten Rauschgift in einem der Gepäckstücke. Doch nicht nur das: Sie müssen verhindern, dass jemand vom Bodenpersonal den Koffer abpasst, bevor er den Zoll erreicht.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited