Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 23: Die DVD-Designer-Droge
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Der Kapitän eines amerikanischen Bootes schippert seelenruhig in den Hafen von Neufundland, ohne sich beim Zoll zu melden. Das gefällt den Beamten gar nicht. Nun drohen dem planlosen Seemann ein Bußgeld und die Beschlagnahmung seines Kahns.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited