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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Die DVD-Designer-Droge

Staffel 3Folge 23vom 15.07.2026
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 23: Die DVD-Designer-Droge

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Der Kapitän eines amerikanischen Bootes schippert seelenruhig in den Hafen von Neufundland, ohne sich beim Zoll zu melden. Das gefällt den Beamten gar nicht. Nun drohen dem planlosen Seemann ein Bußgeld und die Beschlagnahmung seines Kahns.

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