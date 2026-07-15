Vom Grenz- zum TierschützerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 24: Vom Grenz- zum Tierschützer
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Viele Kanadier reisen in die USA, um dort einzukaufen. Daher schauen die Beamten am Grenzübergang in Douglas, in der Nähe von Vancouver, ganz genau hin. Ein junger Mann kehrt von einem Kurztrip in die Staaten zurück und behauptet, in einem US-Casino innerhalb von zehn Minuten 900 Dollar verloren zu haben. Bei der Befragung wird er schnell nervös ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited