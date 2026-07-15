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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Vom Grenz- zum Tierschützer

seven-networkStaffel 3Folge 24vom 15.07.2026
Vom Grenz- zum Tierschützer

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 24: Vom Grenz- zum Tierschützer

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Viele Kanadier reisen in die USA, um dort einzukaufen. Daher schauen die Beamten am Grenzübergang in Douglas, in der Nähe von Vancouver, ganz genau hin. Ein junger Mann kehrt von einem Kurztrip in die Staaten zurück und behauptet, in einem US-Casino innerhalb von zehn Minuten 900 Dollar verloren zu haben. Bei der Befragung wird er schnell nervös ...

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