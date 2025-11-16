Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 10vom 16.11.2025
23 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Ein Mann aus Litauen erweckt durch sein verdächtiges Verhalten die Aufmerksamkeit der Beamten. Als die Einwanderungsbehörde den Passagier zur Rede stellt, gerät dieser in Erklärungsnot. Außerdem entdecken die Kontrolleure Marihuana im Gepäck eines älteren Touristen, und ein Paar aus Kanada hat verbotenerweise eine Banane dabei, die sie nun teuer zu stehen kommt.

