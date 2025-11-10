Gefährlicher Stoff aus AfrikaJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Gefährlicher Stoff aus Afrika
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Die Zollbeamten entdecken Unstimmigkeiten im Gepäck einer Brasilianerin. Offenbar will die Passagierin illegale Substanzen in das Land einführen. Als die Ermittler sie zur Rede stellen, gibt sich die junge Frau jedoch ahnungslos. Außerdem enttarnt die Einwanderungsbehörde eine verzweifelte Lügnerin.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: Greenstone TV