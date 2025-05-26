Der Gartenzwerg des GrauensJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 2: Der Gartenzwerg des Grauens
23 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Tausende Schiffe und Flugzeuge transportieren Reisende, Gepäck und Waren über die Grenzen Neuseelands. Die Grenzschutzbeamten haben die Aufgabe, zu verhindern, dass Drogen, Pornografie, unerlaubte Tierarten und Waffen sowie Terroristen nach Neuseeland gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
12
Copyrights:© Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: Greenstone TV