Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 5: Ein Pirat auf dem Trockenen
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Ein besonders auffällig gekleideter Passagier wird vom Zoll kontrolliert. In seinem Gepäck entdecken die Beamten so einige Schätze. Außerdem setzt sich die Einwanderungsbehörde für einen Mann aus Singapur ein und am Flughafen von Auckland hält eine Überschwemmung die Mitarbeiter auf Trab.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: Greenstone TV