ProSieben MAXXStaffel 11Folge 7vom 10.11.2025
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Die Zollbeamten entdecken Unstimmigkeiten im Gepäck einer Brasilianerin. Offenbar will die Passagierin illegale Substanzen in das Land einführen. Als die Ermittler sie zur Rede stellen, gibt sich die junge Frau jedoch ahnungslos. Außerdem enttarnt die Einwanderungsbehörde eine verzweifelte Lügnerin.

