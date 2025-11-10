Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 8vom 10.11.2025
Folge 8: Fischfang auf Ukrainisch

22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Eine junge Frau versucht, mit einem gefälschten Pass nach Neuseeland einzureisen. Doch die Einwanderungsbehörde kommt ihr schnell auf die Schliche. Außerdem findet der Zoll bedenkliche Haushaltsmittel, und ein älterer Passagier steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten.

