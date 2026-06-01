Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 01.06.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 6
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist die meistfrequentierte der Welt. Diese Serie begleitet die Arbeit der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde im Kampf gegen Terroristen, Drogen und illegale Waffen. In Hidalgo hofft eine junge Frau aus Kuba auf politisches Asyl. In Laredo machen drei Biologiestudenten mit ungewöhnlicher Fracht im Kofferraum Schlagzeilen. Und ein Neuling erzielt einen der größten Drogenerfolge in der Geschichte der Juarez-Lincoln-Brücke.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt