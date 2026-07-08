Der fliegende HolländerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Der fliegende Holländer
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Am JFK-Flughafen in New York hinterlassen heute Süßigkeiten-Lieferungen einen sauren Geschmack. Bei einem Reisenden kommt es zu einer Identitätsverwechslung. Und in der Poststelle werden krumme Geschäfte aufgedeckt ...
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)