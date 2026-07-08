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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Dubioser Geburtstermin

seven-networkStaffel 1Folge 3vom 08.07.2026
Dubioser Geburtstermin

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 3: Dubioser Geburtstermin

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Ein angespannter Reisender landet aus Kolumbien. Seine vielen Gepäckstücke lassen die Beamten stutzig werden. In Detroit kann eine schwangere Frau nicht auf alle Fragen der Behörden antworten.

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