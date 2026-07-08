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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Der singende Autodieb

seven-networkStaffel 1Folge 4vom 08.07.2026
Der singende Autodieb

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 4: Der singende Autodieb

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

In Detroit gelingt es den Beamten, einen Autodieb inhaftieren zu lassen. In New York hingegen wird ein Passagier des Schmuggels bezichtigt.

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